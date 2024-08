"Nyt on vatta täynnä, kelpaa mennä kotiin" – kommentoi Lauhan lähiruokafestivaali -kävijä festaribussissa

Lauhan lähiruokafestivaalin monenlaisista ruuista huittislainen Kaisa Teerikoski ja Turun seudulta Lauhaan tullut Åsa Rancken valitsivat ensimmäiseksi herkkupalaksi thairuokaa. Teerikoski on Lauhan festivaalin vakiokävijä, mutta Rancken oli ensikertalainen. –Huomasin jostain sosiaalisesta mediasta, että tällainen tapahtuma, soitin sitten Kaisalle ja kysyin, että oletko lähdössä, Rancken kertoi. Tuottajatorilta he aikoivat ostaa ainakin talkkunaa ja leivonnaisia. Kaksikko kertoi osallistuvansa myös lauantai-illan konsertteihin. –Hyvä että tämä tapahtuma on sekoitus ruokaa ja musiikkia, Teerikoski totesi.