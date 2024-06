Teiden kunnostamisesta poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä

Kuvituskuva

Heli Lehtelä

Satakunnassa tehdään kuluvalla viikolla uutta päällystettä ja päällystystöiden valmistelua useilla paikkakunnilla. Huittisissa työt näkyvät tiellä 22032, jossa valmistellaan Sammun ramppien päällystämistä.

Varsinais-Suomen ely-keskus kertoo, että töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Päällystyskohteilla liikenteenohjaus on hoidettu saattoautolla. Tienkäyttäjiä ohjataan odottamaan sulkuaidalla saattoauton saapumista, josta saattoauto noutaa tienkäyttäjät mukaansa ja opastaa työmaan ohi. Saattoauton tunnistaa varoitusvilkuista, ”saattoauto”-tekstin sisältävästä kilvestä ja muuttuvasta valotaulusta, jolla annetaan ohjeita tienkäyttäjille.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Ely-keskus huomauttaa, että matkan tekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa. Sää ja esimerkiksi konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin.