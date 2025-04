Huittislainen äänestysprosentti ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen valtakunnan tasoa

–Homma luontui hyvin, vaikka nyt kaksissa vaaleissa äänestetään, totesi sastamalalainen Jorma Inna ennakkoäänestyspaikalla Huittisten kaupungintalolla. Hän asioi vaalivirkailija Heidi Parman kanssa. Kuvat: Minna Karru

MInna Karru

Huittislainen kuntavaalien äänestysprosentti on ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen 3,8. Aluevaalien äänestysprosentti on 3,6. Sastamalassa luvut ovat kuntavaalien tasan neljä ja aluevaalien 3,7.

Koko maassa kuntavaalien äänestysprosentti on ensimmäisen päivän jälkeen 3,9 ja aluevaalien 3,7.

Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 8.4. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.4. Ennakkoäänestää voi missä ennakkoäänestyspaikassa tahansa. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain sillä äänestyspaikalla, joka on merkitty äänioikeusilmoitukseen.

Lopullinen Huittisten äänestysprosentti oli edellisissä aluevaaleissa 48,7 ja kuntavaaleissa 54,9. Sastamalan prosentit olivat aluevaalien 48,8 ja kuntavaalien 58,4.

Huittislainen Matti Kärkkainen oli yksi ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän äänestäjistä Huittisten kaupungintalolla. –Ihan selvä oli miten toimitaan, vaalivirkailija Heidi Parman kanssa asioinut Kärkkönen sanoi tuplavaalien kuvioista.

Alue- ja kuntavaalien äänioikeusilmoitukset on lähetetty helmi-maaliskuun vaihteessa kaikille äänioikeutetuille. Ne henkilöt, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Suomi.fi-viestit, ovat saaneet ilmoituksen ainoastaan sähköisessä muodossa. Sähköisiä viestejä on lähetetty noin 1,5 miljoonalle äänioikeutetulle. Suomessa on kaikkiaan äänioikeutettuja noin 4,5 miljoonaa.

Jos Suomi.fi-viestit eivät ole käytössä, ilmoitus on saapunut kotiin paperipostina.

–Jos et ole saanut ilmoitusta äänioikeudesta postitse, kannattaa kurkata Suomi.fi-viesteihin. Samalla kannattaa tarkistaa, että Suomi.fi-viestien asetuksissa on oikea sähköpostiosoite. Ilmoitukset uusista saapuneista viesteistä tulevat siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut palveluun, kertoo Suomi.fi-viestien palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietoviraston tiedotteessa.

–Äänioikeutetun ei tarvitse ottaa saapunutta äänioikeusilmoitusta mukaan äänestyspaikalle, vaan äänestämiseen riittää kuvallinen henkilöllisyystodistus, toteaa Digi- ja väestötietoviraston vaalipäällikkö Otto Palmu.