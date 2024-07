Eura Eventsin juhlavuosi huipentuu Huittisissa – joulukuussa Tahto Areenalla konsertoi Haloo Helsinki!

Kymmenvuotias Eura Events tuo viimeisen juhlavuotensa tapahtumista Huittisiin. Haloo Helsinki! konsertoi Tahto Areenalla joulukuun 13. päivä.

–Pääsimme viime vuonna korkkaamaan Tahto Areenan yhdessä Vesterinen Yhtyeineen kanssa, taustoittaa tiedotteessa Eura Eventsin perustaja ja promoottori Tomi Viren.

–Saamamme palaute on ollut erittäin positiivista ja uutta iltaa Tahto Areenalle on kovasti toivottu. On mahtavaa päästä huipentamaan juhlavuosi Huittisissa Haloo Helsinki! -konsertilla,

Haloo Helsingin! lisäksi Huittisissa esiintyy Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa laulanut Sara Siipola.