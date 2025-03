Katugallup – Oletko huomannut, että huhtikuussa on vaalit?

Janika Ihanamäki

Sini Lehtonen, Huittinen

"En ole vielä perehtynyt kuntavaaleihin. Muistaakseni äänestin viimeksi, varmaan nytkin käyn ääneni antamassa. Voi siellä joku tuttukin nimi olla mukana. En vielä tiedä ketä äänestäisin, kun olisi yksi joku oikeasti fiksu ehdokas. Ehkä sitten lähempänä katson asiaa.

En ole seurannut kuntapolitiikkaa. Se kuitenkin huolestuttaa, että pysyvätkö palvelut kotikunnassa."

Heidi Vainio, Huittinen

"Kunnallisvaalit eivät vielä ole olleet mielessä. En vielä tiedä, ketä äänestäisin. Äänestän aina, se on minulle tärkeää. Lapset ovat mukana, olen opettanut äänestämisen tärkeydestä heillekin. Äänestämässä käydään aina vaalipäivänä.

Vampulan tulevaisuus ja koulut ovat minulle tärkeäitä asioita. Ja Vampulan asiat muutenkin, että Vampulassa palveluita säilyisi.

Seuraan kuntapolitiikkaa jonkin verran, vaikken aktiivisesti. Ihmisten pitäisi olla kiinnostuneempia vaikuttamaan asioihin ja äänestämään. Tuskin vaaleissa isoja muutoksia tulee, vanha kolmen isoimman puolueen asetelma pysynee."

Alpo Oivanen, Huittinen

"Tulevat vaalit kiinnostavat ja aion äänestää. Äänestän aina kuntavaaleissa ja muissa vaaleissa, jos vain voin. Ehdokkaista varmasti löytyy nimi, jota äänestän. En ole sen tarkemmin asiaa vielä silti ajatellut. Katson sopivaa ehdokasta vasta myöhemmin.

Uskon, että nuorempiakin uurnille lähtee, koska äänestäminen on tärkeää vaikuttamista.”

Kaupungin kehittäminen tulisi ehdokkaalla olla etusijalla. Myös palvelut, että niistä pidettäisiin kiinni."

Teemu Apiainen, Huittinen

"Lappu tuli kotiin, että pitäisi äänestää. Kyllä aion kunnallisvaaleissa äänestää, kuten yleensäkin.

Seuraan politiikkaa vain otsikkotasolla. Arkiset asiat mietityttävät, terveys, vanhukset, koulut ja lapset, siinä tärkeimmät. Kolmen vuoden kokemuksella Huittisissa vielä on palveluita, ja kaikki palvelut ovat järjestyneet.

Saisihan sitä hieman isompi prosenttimäärä ihmisistä käydä äänestämässä. Kuntavaalit ovat neljän vuoden välein, niin hyvin voi parina ehtoona käyttää aikaa ja etsiä ehdokkaiden joukosta se, jolla on asiaa ja joka ajattelee samantyyppisesti kuin itsekin."

Mikko Bredenberg, Huittinen

"On huomattu, että vaalit lähestyvät. Siitä asiasta tuli postissa ja uutisissakin siitä on ollut. Ilman muuta äänestän, äänestän aina. Ehdokasta ei vielä ole tiedossa, siitä täytyy vielä ottaa selvää ja perehtyä asiaan.

Toiveeni on, että ylipäätään vaaleissa äänestysprosentti olisi lähelle 95 prosenttia. Äänestäminen on kansalaisille varattu oikeus ja velvollisuus demokratiassa. Jos et itse aja meidän asioita, niin on velvollisuus ilmoittaa äänestämällä, kuka ajaa.

Minua kiinnostavat ympäristöasiat. Myös lasten ja nuorten asiat ja hoitoon pääsyyn liittyvät asiat ovat tärkeitä. Varallisuudesta riippumatta, pitäisi olla mahdollisimman

yhtäläiset mahdollisuudet päästä hoitoon, kun sitä tarvitsee. Ajattelen, että meillä keski-ikäisillä, keskituloisilla työssäkäyvillä asiat ovat aika hyvin.

Suomessa on suhteellisen korkeat verot. Mielelläni kuitenkin maksan veroja, kun niillä turvataan paikkakunnan palveluita kuntalaisille ja mahdollisimman yhtäläisesti. Ikääntyvän väestön määrä on ehkä haaste, kuten muuallakin Suomessa."