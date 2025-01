Digitaalinen häirintä somessa on arkipäivää, mutta nuoret eivät aina uskalla kertoa kokemastaan

Pauliina Vilenius

Yli 40 prosenttia tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää sosiaalisessa mediassa. Puolet somea käyttävistä lapsista on kokenut nettikiusaamista ja 80 prosenttia on nähnyt jotain muuta kiusattavan. Kuitenkin vain harva lapsi ja nuori kertoo kokemastaan kiusaamisesta tai häirinnästä aikuiselle.