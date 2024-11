Joonas Sillanpää

Vampulan Uunimäki herättää kiinnostusta kullankaivajissa. Dragon Miningilla on ollut alueelle malminetsintälupa lainvoimaisena jo yli vuoden, mutta malminetsintää ei ole vielä aloitettu. Yhtiön on pitänyt ennen etsinnän aloittamista tehdä alueella luontoselvityksiä esimerkiksi liito-oraviin liittyen. Tulevana kesänä on tarkoitus aloittaa kallioperän kairaukset.