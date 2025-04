Älyvapaatkin ideat voivat olla elinvoiman lähde – lukion vaalipaneelissa kaiverrettiin sanallisesti kurpitsojakin

Lauttakylän lukion järjestämän vaalipaneelin osallistujat valmistautumassa joukkuekuvaan: perussuomalaisten Niina Immonen (edessä vas.), sdp:n Joni Immonen, keskustan Annika Eklöf, Liike Nytin Henrik Öling (takarivin vas.), kristillisdemokraattien Elias Rantanen, kokoomuksen Niklas Mattila ja vasemmistoliiton Pauliina Kari. Jokainen puolue sai lähettää paneeliin yhden ehdokkaansa. Kuva: Minna Karru

MInna Karru

–Ulospäin todella hieno asia. Se, että Huittisissa lähdettiin mukaan Finest Future-ohjelmaan, joka tuo lukioon opiskelemaan kansainvälisiä nuoria on oikeasti loistava imagollisista syistä. Me saamme itsellemme sitä kautta näkyvyyttä. Ja näytämme ihan ympäri maailmaa tuleville ihmisille, että hei, Huittinen on oikeasti mukava paikka asua ja elää, kasvaa, yrittää, vastasi kokoomuksen Niklas Mattila Lauttakylän lukion vaalipaneelissa ovatko kansainväliset opiskelijat kannatettava asia -kysymykseen.

Perussuomalaisten Niina Immoselle kysymys oli haasteellisempi.

–Tiedän, että täällä pitäisi asiaa kannattaa. Haaste on se, että koen tosi hyväksi, että meillä on kansainvälisiä opiskelijoita. Mutta minua hieman mietityttää se, että paikkakuntalaiset nuoretkaan eivät jää tänne, niin miten kansainväliset opiskelijat saadaan tänne kotiutumaan perustamaan perhe tänne. Se pohdituttaa.

Liike Nytin Henrik Ölingin mielestä plussaa ja positiivista on kansainvälinen näkyvyys.

–Joku raja pitää kuitenkin olla, kuinka paljon maailmalta otetaan opiskelijoita.

Keskustan Annika Eklöfin mielestä kansainväliset opiskelijat ovat tärkeitä, koska tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

–Tarvitsemme osaavaa työvoimaa, meidän pitää pystyä kouluttamaan. Olen viime aikoina tehnyt töitä Finest Futuren ja Peter Vesterbackan kanssa, että saisimme Satakunnassa lisättyä tätä toimintaa. Täällä on tarkoitus rakentaa myös koulutuspolkuja niin, että lukiosta pääsisi ammattikorkeakouluun ilman pääsykokeita suorittamalla muutama kurssi, Eklöf totesi.

–Kyllä kannattavuuden puolelle menee tämä asia. Luotan siihen, että ammattitaitoiset virkahenkilöt osaavat viedä asiaa oikeisiin perspektiivisuuntiin, sanoi sdp:n Joni Immonen.

–Kansainväliset opiskelijat ovat ehdottomasti hyvä asia, huolehditaan heistä hyvin, kun he ovat täällä, totesi kristillisdemokraattien Elias Rantanen.

–Kansainväliset opiskelijat kasvattavat lukiolaisten määrää, siksi se on hyvä keino pitää lukion kurssitarjonta monipuolisena. Toivotaan, että niin paikalliset nuoret kuin ulkomaalaiset haluavat palata Huittisiin jatko-opiskelujensa jälkeen, vasemmistoliiton Pauliina Kari sanoi.

Niina Immoselle (ps) tulivat mieleen myös salolaiset kurpitsat, kun hän vastasi lukiolaiskaksikko Veera Vartian ja Roni Kairuksen kysymykseen Huittisten vetovoimaisuuden edistämisestä.

–Elinvoima on jokaisessa kunnassa niin sanotusti huulilla tällä hetkellä. Me kaikki taistelemme siitä, miten houkutellaan paikkakunnalle asukkaita. Ihan fakta on se, että pitää olla työpaikkoja ja yrityksiä. Sekä arjen sujuvuutta ja kohtuuhintaista asumista. Meidän pitää myös vielä panostaa viihtyisyyteen kaupunkikuvassa.

–Joskus joku tosi pienikin asia voi houkutella ihmisiä, ensin käymään paikkakunnalla. Otetaan esimerkiksi Salo, itse tutustuin siihen niin, että menin sinne käymään, koska olin sosiaalisessa mediassa nähnyt videoita sikäläisistä kurpitsaviikoista. Siellä on ihan tolkuton määrä väkeä, sitä hypetetään, ja siellä ei ollut mitään muuta kuin ihan järjetön määrä kurpitsoja kaiverrettuna. Houkutin voi olla mitä vaan, jonka joku keksii.

Niklas Mattila (kok) olisi halunnut aikakoneen, jotta olisi päästy takaisin siihen aikaan, jolloin HK-Scan etsi tehtaalleen paikkaa, ja päätyi Huittisten sijaan Euraan.

–Nyt lähden siitä, että yritysten pitäisi saada tontteja vaikka puoli-ilmaiseksi, yritykset tuovat työpaikkoja, jotka tuovat lisää asukkaita. Sitä kautta päästään kehittämään elinvoimaa entistä tehokkaammin. Niinan tavoin uskon, että jollakin älyvapaalla idealla voisi houkutella ihmisiä käymään Huittisissa. He sitten käyttävät samalla kauppoja, palveluita, ravintoloita.

Annika Eklöf nosti esille kotikylänsä Lauhan Lähiruokafestarit.

–Lauha tunnettiin pitkään vain paikkana, josta löytyy vankila. Sitten päätimme kyläläisten kanssa, että koska meillä on vaikka mitä ihanaa ruuantuotantoa ja superhieno jokimaisema, niin järjestetään tapahtuma, ja kutsutaan ihan kaikki kylään.

–Kaikki lähtee yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä. Silloin saadaan ihmiset oikeasti tekemään enemmän yhdessä ja näkemään muissakin ihmisissä potentiaalia. Sen sijaan, että kilpailtaisiin toisia vastaan, tai kadehditaan tai halutaan hankaloittaa muiden tekemistä. Huittisissa on valtava määrä yhdistyksiä, ja sitä kautta mahdollisuuksia.

Eklöf mainitsi myös koulutuksen vetovoimaisuuden tekijänä.

–Suomen korkeakouluissa on nykyisin tosi toimiva etäopiskelumahdollisuus, itsekin olen opiskellut kaksi tutkintoa Huittisissa asuen. Pitää tietysti huolehtia siitä, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että on etätyöskentely- ja -koulutustiloja.

Panelistit Rantanen, Kari, Immonen, Mattila, Öling, Eklöf ja Immonen hiukan ennen paneelin alkua.

Pauliina Kari (sd) listasi vetovoimatekijöinä toimivan arjen, yrittäjämyönteisyyden sekä työpaikkojen ja edullisten asuntojen määrän.

–Nyt kun hakee Huittisista vuokra-asuntoja, niin kohteita on kuusi, joista kaksi on omakotitaloja.

Henrik Ölíng (liik) otti esille turvallisuusaspektin.

–Huittinen on sopivan kokoinen paikkakunta, ja minun mielestäni oikeasti turvallinen paikka asua, käydä koulua ja tehdä työtä.

Joni Immonen (sd) muistutti, että isojen yksittäisten yritysten lisäksi katseet voisi kääntää myös pienempiin yrityksiin. Hän totesi, että onhan Huittisissa nyt useita yrityksiä, jotka ovat kasvaneet vähitellen isoiksi, vaikka alku onkin ollut pientä.

–Olen itse ollut kunnallispolitiikassa mukana kahdeksan vuotta ja koko sen ajan on puhuttu, että Huittinen on kaiken keskellä ja tänne on hyvä tulla. Toivonkin, että jatkossa poliittiset ryhmät miettisivät yhdessä keinoja yritysten houkuttelemisiin. Mietittäisiin yhteistoimin kenellä on mitäkin tietotaitoa ja kontakteja asian edistämiseen.

Elias Rantanen (kd) puhui toisten tavoin yrityksistä ja teollisuuden työpaikoista.

–Ilman talouden kestävää kasvua ei voida säilyttää elinvoimaisuutta eikä sellaista vetovoimaisuuttakaan, jolla voimme lisätä tänne muuttavien asukasmäärän lukua, hän summasi.

Mikä erottaa sinut muista ehdokkaista? Joni Immonen (sd): ”Joukkueurheilijataustalla sanon, että aidosti haluan, että tehdään Huittisten parhaaksi asioita yhteistyöllä yli puoluerajojen.” Annika Eklöf (kesk): ”Mulla on kyky saada eri ihmiset työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Mä toivon, että pystyisin hyödyntämään sitä supervoimaa tulevaisuudessakin.” Henrik Öling (liik): ”Mä teen tätä juttua maalaisjärjelllä ja haluan positiivisuutta aina esille. Politiikkaa ei saa ottaa liian vakavasti, siihen saisi kuulua vähän pehmeämpää ja positiivisempaa näkökantaa.” Niklas Mattila (kok): ”Teistä (opiskelijoista) moni lähtee opiskelemaan jonnekin muualle, mutta kun te tulette tänne takaisin, niin mäkin olen täälla. Mä oon Huittisissa koko ajan, mä en lähde täältä minnekään. Huittinen on elinvoimaisempi ja parempi paikka meille jokaiselle.” Niina Immonen (ps): ”Tuossa nimilapussani lukee myös perussuomalainen, se voi herättää tietynlaisia mielikuvia, niin pyyhkikää ne kaikki mielestänne, en ole sellainen. Poliitikoista on usein myös se mielikuva, että he ovat kylmiä, laskelmoivia, oman edun tavoittelijoita. Minä olen kuitenkin aika herkkä, ja joutunut koventamaan omaa nahkaa. Ja hei, minä olen tällä hetkellä ainoa huittislainen varakansanedustaja.” Pauliina Kari (vas): ”Minun ääneni varmasti värisisi valtuustossa kaikkein eniten, koska minulla ei ole hirveästi esiintymiskokemusta. Mutta taloustaitoinen olen.” Elias Rantanen (kd): ”Kun neljä vuotta sitten aloitin Huittisten valtuustossa, silloinen kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa sanoi, että yksin ei kukaan voi vaikuttaa ja toimia valtuutettuna. Se on yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien, sidosryhmien, virkakunnan kanssa. Ne sanat pätevät edelleen.”