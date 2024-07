Muuttunut liikenteen virta vaatii ylimääräistä tarkkaavaisuutta pääkirjaston kulmilla

Joonas Sillanpää

Kevyen liikenteen kulkureitti Lauttakylänkadulla on muuttunut Lauttakylän lukion ja Huittisten pääkirjaston välillä. Kevyen liikenteen pääasiallisena joen ylitysreittinä ollut Särkimyskosken silta on purettu, minkä seurauksena Lauttakylänkadun ylitysten määrä on kirjaston kohdalla lisääntynyt.