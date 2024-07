Avovesiuimari saa varusteista hyötyä ja pituutta uimakauteen

Avovesillä uidessa on otettava huomioon asioita, joista ei halliolosuhteissa tarvitse huolehtia. Huittisten Triathlon ja uintiseura HuiTUn valmentaja Sami Nikkilän mukaan merkittävin ero on näkyvyydessä. Uimarin on huomattavasti vaikeampaa nähdä luonnonvesillä kuin hallissa. Sen vuoksi esimerkiksi suoraan uiminen on avovedessä huomattavasti haasteellisempaa.