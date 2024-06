Joonas Sillanpää

Huittisten keskusurheilukenttä on ajautunut heikkoon kuntoon. Kentän ylläpito on ollut vajavaista, minkä vuoksi kenttää ei nykyisellään voida käyttää täysipainotteisesti. Esimerkiksi kilpailutoiminta on seuran omia kilpailuja lukuun ottamatta käytännössä mahdotonta.