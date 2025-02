Huhtamon kirkon korjaushankkeesta halutaan täsmällisempää tietoa

Pauliina Vilenius

Vuonna 1928 rakennettu Huhtamon kirkko on kunnostuksen tarpeessa. Julkisivurakenteiden kuntotutkimus on laadittu jo vuonna 2015. Nyt kirkon rapatuista julkisivuista ja vesikatosta on tehty täydentävä kuntotutkimus ja hankesuunnitelma.