Huittisten ehdokaslistalla yksi uusi puolue, yksi nykyinen ryhmä poistuu

Liike Nyt on ensimmäistä kertaa ehdolla Huittisten kuntavaaleissa. –Haluamme tuoda päätöksentekoon uutta verta, Salminen sanoo. Liike Nyt asetti huittislaisia ehdokkaita myös aluevaaleihin. –Haluamme parannuksia niin kuntalaisten hyvinvointiin kuin jokapäiväiseen elämään.

MInna Karru

Liike Nyt asettaa ensimmäistä kertaa kuntavaaliehdokkaita Huittisissa. Ehdokaslista on kolmen nimen mittainen.

Eniten ehdokkaita on kokoomuksella ja keskustalla. Kokoomuksen listalla on 22 ehdokasta ja keskustalla 19. Edellisissä kuntavaaleissa neljä vuotta sitten kokoomuksella oli kaksi nimeä enemmän ja keskustalla yksi enemmän.

Vasemmistoliitolla on 15 ehdokasta, pudotusta neljän vuoden takaiseen lukuun on viisi. Perussuomalaisilla on 14 ehdokasta ja sdp:llä 13. Perussuomalaisilla oli edellisvaaleissa kuusi ehdokasta enemmän ja sdp:llä kaksi enemmän.

Kokoomuksen kanssa teknisessä vaaliliitossa olevilla kristillisdemokraateilla on yksi ehdokas, neljä vuotta sitten yksi enemmän.

Ehdokkaita on yhteensä 87, neljä vuotta sitten luku oli 107.

Huittislaiselta valtuustokartalta poistuu yhden kauden valtuustossa istunut Huittisten parhaaksi -ryhmä.

Hupan ääniharava Mika Stenfors on Sastamalassa kokoomuksen ehdokkaana. Ryhmän toinen valtuutettu Anitta Routakangas on nyt kokoomuksen ehdokas.

Sastamalaan muuttaneen Stenforsin tilalle nousi Joni Immonen, joka näissä vaaleissa palasi ehdolle entiseen puolueeseensa sdp:hen. Neljäs Hupan väreissä ehdokkaana ollut Jenni Kutila on nyt sitoutumaton ehdokas keskustan listalla.

Vihreillä oli neljä vuotta sitten kolme ehdokasta, heidän äänensä eivät riittäneet valtuustoon. Näissä vaaleissa vihreillä ei ole ehdokkaita.

Nykyisistä valtuutetuista ehdolle eivät asetu kokoomuksen Aino Tammi ja Jukka Tuori, sdp:n Lauri Lehtinen, perussuomalaisten listalta valitut Antti Suomela ja Arto Viitanen sekä keskustan Teuvo Musakka. Musakka nousi valtuustoon kesken kauden, kun Joonas Immonen muutti paikkakunnalta ja jätti politiikan.

Poisjääneistä Joonas Immonen oli edellisvaaleissa ääniharavalistan kolmonen 127 äänellä. Kaikkiaan poisjääviltä vapautuu reilut 600 ääntä. Neljä vuotta sitten Huittisissa annettiin kaikkiaan reilut 4400 ääntä.

Vuoden 2021 vaaleissa keskusta sai eniten ääniä ja valtuustopaikkoja, yhdeksän paikkaa ja 1100 ääntä. Kokoomus oli toinen kahdeksalla paikalla ja 1006 äänellä. Kolmas oli seitsemän paikkaa ja 859 ääntä koonnut perussuomalaiset.

Nykyisessä valtuustossa istuu 35 valtuutettua. Uudessa valtuustossa paikkoja on tarjolla 27. Lain osoittamaan valtuutettujen vähimmäismäärään palattiin valtuuston päätöksellä.

