”Ihmisiä ne ovat vähätkin ihmiset”– aurinkovoimalahankkeen yleisötilaisuudessa kummasteltiin asukaskyselyn otantaa

Minna Karru

”Aurinkovoimalahankkeessa puhutaan kasvillisuudesta ja eläimistä, mutta ihmisten elinoloista ei niinkään. Eniten asutusta on Metsämaan hankealueen tietämillä. Nyt alueita on pienennetty liito-oravien takia, mutta ihmisiä ei oikein ole huomioitu. Ennemmin on synnytetty sellainen mielikuva, että ei ole ihmisiä, tai on vähän ihmisiä. Ihmisiä ne ovat vähätkin ihmiset.”