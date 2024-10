"Joku vielä hölmömpi ehkä pääsee päättämään" – ja muita syitä hakea jatkopestiä valtuustoon

Lauttakylä-lehti haastatteli kesäkuussa 2021 kolmea ensikertalaista valittua. Perussuomalaisten Antti Heikkilä (oik.) ja keskustan Sauli Savolainen aikovat asettua ehdolle kevään 2025 vaaleissakin. Kokoomuksen Anni Tormas miettii vielä mitä tehdä. Arkistokuva: Mikko Perttunen

MInna Karru

–Olin viime kerralla ehdolla ensimmäistä kertaa, ja sain kannatusta yllättävän paljon. Koen sen positiiviseksi signaaliksi sille, että näkemyksiäni arvostetaan. Kuntapolitiikka kaipaa ”tuoreita” näkemyksiä ja henkilöitä. Omassa ryhmässä näitä näkemyksiä on voinut tuoda myös esille, koska meillä ei ”pienessä piirissä iankaikkisen kuntapolitiikkakokemuksen” perusteella valmiiksi päätettyjä asioita runtata väkisin läpi, Antti Heikkilä (ps) sanoo ja jatkaa:

–Haluan olla perillä kaupungin asioista ja päästä myös vaikuttamaan niihin. Kuntapolitiikassa tutustuu ja on tekemisissä myös sellaisten ihmisten kanssa, joita ei muuten tulisi todennäköisesti kontaktoitua.

–Päätöksen teko kiinnostaa edelleen. Vaaleilla ratkaistaan, ketkä päättävät kunnan asioista kuten taloudesta, hyvinvointipalvelujen kehittämisestä, kouluista, varhaiskasvatuksesta ja monista muista tärkeistä asioista. Tehdyillä päätöksillä vaikutetaan kunnan elinvoimaan, palveluihin ja kuntalaisten turvalliseen arkeen, Aila Hänninen (sd) muistuttaa.

–Huittisten asiat kiinnostavat edelleen: erityisesti peruskoulu, koulutus, työ- ja elinkeino sekä ja hyvinvointi- ja terveysasiat ovat tulevillakin valtuutetuilla varmasti esityslistalla. Kaupungin elinvoiman kehittäminen, erityisesti alueen edunvalvonta kuten maakuntakaavoitus, tiehankkeet ja väestökehityksen haasteet kiinnostavat, Mikko Kaunisto (vas.) listaa.

–Haluan antaa kokemukseni yhteisten asioiden päättämiseen. On äänestäjien asia päättää, onko sillä käyttöä, sanoo Jukka Kivimäki (vas).

–Huittisten kaupungin tulevaisuus, etenkin talouden osalta, on suurien haasteiden edessä. Huittinen tarvitsee työpaikkoja ja toimivia yrityksiä. Ja sitä kautta työpaikkoja, jotta väestökato saadaan käännettyä kuntalaisten lisäämiseksi, taustoittaa Jouni Isotalo (kok).

–Haluan ajaa Huittisten etua ja elinvoimaa, koulutusta ja sivistystä, lasten, nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvointia sekä kaikenlaisen syrjäytymisen ehkäisemistä, Katja Leino-Murtojärvi (sd) perustelee.

–Ehdokkaiden saaminen on kaikilla hankalaa. Jos en lähde, joku vielä hölmömpi ehkä pääsee päättämään meidän asioistamme. Tiedän laajasti asioiden hoitamisesta ja on vahva kokemus, Helena Manninen (kesk) toteaa.

–On paljon puolustettavaa ja korjattavaa , kun joka sektorilta leikataan, ainakin valtionhallinnosta leikkaukset on ollut tosi rajuja, jotka heijastuvat myös kunnan päätöksiin, Sisko Sarjomaa (vas) toteaa.

–Mielestäni tärkeää on urheilukentän saaminen Huittisiin ja muut urheiluun ja harrastamiseen vaikuttavien asioiden vieminen eteenpäin, kuten kirjastot ja musiikkiopisto. Kunnan talous on tärkeä ja vaikuttaa jokaisen kuntalaisen saamiin palveluihin. Se on pidettävä hyvällä tolalla. Tiet ja infra ovat tärkeitä, joista esimerkkinä ovat yksityistieavustukset, joiden pitää säilyä vähintään nykyisellä tasolla, Sauli Savolainen (kesk) listaa.

–Tulevaisuus tarvitsee hankaliakin päätöksiä. Nuorten tulevaisuus on meidän tulevaisuutta ja haluan osaltani olla vaikuttamassa tulevaisuuden Huittisiin, vastaa Joni Immonen (hupa).

Niina Immonen (ps) ei perustellut jatkohaluaan.

