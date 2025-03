Mikä lääkkeeksi Sata-alueen märkivimpään haavaan? – Huittislaiset aluevaaliehdokkaat vastaavat

Perussuomalaisten Niina Immonen (ylärivin vas.), Esa Karimäki, Kari Nurmi (alarivin vas.) ja Susanna Visuri. Perussuomalaisten ehdokkaista Kimmo Hietanen ja Tero Mäenpää eivät vastanneet Lauttakylä-lehden kyselyyn.

Niina Immonen perussuomalaiset muistihoitaja, sosionomi (AMK)

Hyvinvointialueella säästöt ovat ajaneet kehittämisen ohi. Hyvät käytännöt, ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen palvelut ovat jääneet taka-alalle. Keskittämiset ja leikkaukset, kuten ympärivuorokautisen hoivan vähentäminen, tuovat valitettavan usein kustannuksia toisaalle. Suurin epäonnistuminen on kuitenkin palveluita tarvitsevan ihmisen unohtaminen uudistuksen keskellä.

Ratkaisu löytyy työntekijöiden ja palvelujen käyttäjien kuuntelemisesta, kattavista vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnista ja tiedolla johtamisesta. Tulee siirtää fokus pois hallinnosta ja kiinteistöistä ja suunnata se siihen mikä on tärkeintä – ihmiseen.

Esa Karimäki perussuomalaiset kone- ja laiteasentaja

Hyvinvointialueen suurin ongelma tällä hetkellä on se, että päätöksen teko on keskijohdon virkamiehillä. Ongelma korjaantuisi sillä, että aluevaltuustolla olisi enemmän valtaa vaikuttaa päätöksentekoon ja tuoda esille epäkohtia kentältä.

Kari Nurmi perussuomalaiset työsuojelutarkastaja

Suurin ongelma on holtiton rahankäyttö. Varsinais-Suomesta Satakuntaan muuttaneena näin varsinaissuomalaisten virheitä, joista suurin osa kohdistui varojen virheelliseen kohdistamiseen ja hallinnon lisäämiseen. Sama suuntaus tuntuu olevan vallalla täälläkin.

Yksin ei pysty tekemään mitään, ja tuntuu että perussuomalaisten yhteiset ehdotukset torpataan periaatteesta. Järkeistetään rahankäyttöä, aloitetaan aluevaltuutettujen ja puheenjohtajien palkkioista. Ei ole tarkoitus, että valtuutetut tavoittelevat omaa etua, vaan resurssit on käytettävä siihen mihin tarvitaan eli ihmisten palveluihin ja hyvinvointiin.

Susanna Visuri perussuomalaiset etsivä nuorisotyön-tekijä, lähihoitaja

Suurin ongelma on raha ja sen käyttö. Kunnissa on ollut paljon hyviä käytänteitä, joita ei ole hyödynnetty. Ikäihmisten hoidosta tingitään, palvelukoteja lakkautetaan, terveydenhoitopalveluita keskitetään liikaa. Lasten ja nuorten pahoinvointiin reagoidaan liian hitaasti.

Hallintoa on kevennettävä ja järkeistettävä. Johtamisen tulee olla tiedolla johtamista. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehdittava, jotta työnteko pysyy laadukkaana. Omahoitaja- ja omalääkärijärjestelmä käyttöön, perusterveydenhuoltopalvelut säilytettävä pienilläkin paikkakunnilla. Ennaltaehkäiseviä toimia kehitettävä lasten ja nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien hillitsemiseksi.

Vasemmistoliiton Pauliina Kari ja Mikko Kaunisto. Vasemmistoliiton Tiia Ketonen ei vastannut Lauttakylä-lehden kyselyyn.

Pauliina Kari vasemmistoliitto talousassistentti, tradenomi (AMK)

Suurin ongelma on raha. Riittämättömällä rahoituksella joudumme leikkaamaan hyvistä ennaltaehkäisevistä toimista sekä työhyvinvoinnista. Tämä taas johtaa suurempiin kustannuksiin tulevaisuudessa.

Valitettavasti tätä ei pysty kukaan aluevaltuutettuna korjaamaan, vaan korjausliikkeiden tulisi tulla hallitukselta. Ensisijaisena toimenpiteenä pitäisin alijäämän kattamisen aikataulun pidentämistä. Tällöin hyvinvointialueen palveluita voitaisiin tehostaa harkiten kunnollisen suunnitelman avulla, joutumatta leikkaamaan ennaltaehkäisevistä toimista tai palveluiden saavutettavuudesta.

Mikko Kaunisto vasemmistoliitto projektivastaava, kirvesmies

Sairastavuuteen perustuva rahoitusmalli sekä alijäämien kattamisvelvoite ohjaavat palveluiden keskittämiseen ja ylimitoitettuun erikoissairaanhoitoon. Se aiheuttaa myös liian hätäisiä säästämispäätöksiä esimerkiksi vanhustenhoidosta, hoitotakuusta sekä muusta perusterveydenhuollosta.

Rahoituksessa pitäisi huomioida enemmän peruspalveluiden ja ennaltaehkäisevien toimien kehittäminen kuten uudistuksessa oli tavoitekin. Lisäksi alijäämien kattamisvelvoite tulee pidentää kahdella vuodella, jotta taloutta voidaan sopeuttaa reilummin koko alueen palvel

Kokoomuksen Atte Hölttä (vas.) ja Timo Routakangas. Kokoomuksen ehdokkaista Raimo Ali-Raatikainen ei vastannut Lauttakylä-lehden kyselyyn.

Atte Hölttä kokoomus kardiologiaan erikoistuva lääkäri

Näen ongelmaksi säästöjen kohdistumisen liikaa perustason palveluihin. Esimerkkinä terveyskeskusten kuvantamispalveluiden alasajo, joka heijastuu lisääntyneenä erikoissairaanhoidon käyttönä.

Erikoissairaanhoito on suurin menoerä ja siltä puolen olisi löydettävissä merkittäviä säästöjä henkilökunnan ohjeistuksia tarkistamalla, muun muassa kertakäyttöisten välineiden osalta. Monissa tuotteissa on edelleen hyllytavarana sekä halvempaa että kalliimpaa, mutta ohjataanko henkilökuntaa riittävästi tekemään taloudellisimpia valintoja? Pienillä valinnoilla saadaan merkittävät säästöt.

Timo Routakangas kokoomus yrittäjä, Huittisten kokoomuksen puheenjohtaja

Perustus – alan ammattilaisten antama palvelu – on kunnossa. Ongelmia on johtamisessa, taloudessa ja hoitoon pääsyssä.

Palveluiden piiriin pääsy on korjattava kuuntelemalla työntekijöitä. Vanhushoivan palvelutarpeen arviointiin on päästävä heti, samoin tarvittaessa hoivapaikalle. Vanhushoivassa saadaan säästöä, kun hoidetaan jonot nolliin. Palveluiden panttaaminen ei ole säästänyt, vaan heikentänyt vanhusten kuntoa ja huolestuttanut omaisia. Malliesimerkki huonosta johtamisesta ja päätöksenteosta. Lupaan etsiä faktat, miettiä seuraukset, ja tehdä päätökset niiden perusteella. Uskallan kyseenalaistaa höpöpuheet kovaankin ääneen tilanteen vaatiessa.

Keskustan Laura Airila (ylärivin vas.), Hannu Haapasalo, Ilkka Hosiki, Aulikki Kuisma (alarivin vas.) ja Seppo Peltola. Keskustan ehdokkaista Mika Henttonen ei vastannut Lauttakylä-lehden kyselyyn

Laura Airila keskusta sovellusasiantuntija

Suurin ongelma on Orpon hallituksen asettama kohtuuton säästöpaine, jonka perusteella viedään läpi lomautuksia, irtisanomisia, palvelujen keskittämistä ja heikennyksiä. Tämä tarkoittaa peruspalveluiden karsimista sekä ennaltaehkäisevistä palveluista ja varhaisesta tuesta säästämistä. Se uhkaa tulla kalliiksi niin kansanterveydelle kuin -taloudelle.

Tässä ei järkeä, siksi suuntaa pitäisi muuttaa. Asettamalla hyvinvointialueelle maltillisempi sopeutustahti, jolloin voisimme välttyä irtisanomisilta ja pelastaa palvelut. Keskusta esitti tätä joulukuun aluevaltuustossa, mutta jäi valitettavasti yksin.

Hannu Haapasalo keskusta yhteisöaktiivi, HHJ

Organisaatio ruokkii meidän rahallamme liikaa itseään ja keskittää palvelut turvatakseen omat etunsa. Liikaa johtajia. Lääkäreillä ja sairaanhoitajilla teetetään järjettömästi byrokratiaa ja hukkatyötä. Hoitajilta työn ilo kateissa. Toimielimiä aivan liikaa. Lähipalvelut romuna.

Organisaatiouudistus käyntiin, karsitaan johtajia, nyt heitä 52. Turha byrokratia ja hukkatyö minimiin, vinoutuneen palkkatason oikaisu. Tulokset saavutetaan vain yhteistyöllä ja siksi tehtäväni on muistuttaa hyvinvointityön perustehtävästä, tuoda mukaan elämänkokemukseni ja päätöksentekoon maalaisjärjen ääntä.

Ilkka Hosike keskusta eläkeläinen, lihateollisuusteknikko, EU-rahoitusasiantuntija

Hyvinvointialueen suurena ongelmana näen rahojen riittävyyden toimintojen ylläpitoon. Osin rahan puutteesta johtuen on hyvinvointialueella siirrytty sellaiseen johtamiseen, jossa aluevaltuutetut on jätetty sivuun monista tärkeistä päätöksistä.

Ongelma on ratkaistavissa niin, että yhteistyöllä eri osapuolten kesken haetaan toimivat käytännöt koko Satakunnan alueelle. Huittisten ja Vampulan alueelle tarvitaan jatkossakin sujuvat hyvinvointialueen palvelut. Potilaan hyvän hoidon kannalta auttaa, että sujuvia toimintoja kehitetään myös nykytekniikan avulla. Palo- ja pelastustoiminnan vapaaehtoistyötä on tuettava edelleen.

Aulikki Kuisma keskusta MMM, agronomi, yrittäjä

Hyvinvointialueen suurin ongelma on tällä hetkellä kokonaisuuden hallinta ja työn organisointi. Hyvinvointia lisäävä ja sairaita parantava työ on tärkeintä. Ongelmakohdat pitää tunnistaa.

Lisäarvoa tuottamattomasta hallinnosta luovuttava. Henkilöstön yhteistyötä tulee tiivistää. Työntekijöiden roolit ja vastuut määritellään tarkasti. Työajat ja -tavat tulee räätälöidä optimaalisesti henkilöstöä kuunnellen. Henkilöstön jatkuva koulutus ja työhyvinvointi ovat erittäin tärkeitä. Lähipalveluja on ylläpidettävä, kunnes kaikki pystyvät hyödyntämään digitaalisia palveluja. Ei liian nopeaa muutosta.

Seppo Peltola keskusta sähkö- ja automaatioalan insinööri (YAMK)

Hyvinvointialueen suurin ongelma on rakenteellinen, koska alue perustettiin aluepoliittisiin tarpeisiin. Lisäksi Porilla ja Raumalla on valtuutettujen yliedustus päätöksenteossa eli 2/3-osaa, vaikka väestöpohja edellyttäisi ½-osuutta. Eli ei ihme, jos mainitut kaupungit vievät ja muut vikisevät.

Lopetetaan turhat aluevaalit ja annetaan jäsenkuntien nimetä edustajansa aluevaltuustoon. Vastatkoon Pori ja Rauma erikoissairaanhoidon asioista ja muut jäsenkunnat perusterveydenhuollosta. Muistetaan ”valtaa ei anneta, se otetaan”.

Liike Nytin ehdokkaat Krista Salminen ja Henrik Öling.

Krista Salminen liike nyt kirjanpitäjä

Hyvinvointialueen suurin ongelma tällä hetkellä on hallinto. Laajan palvelun sote-keskukset on ripoteltu kohtuullisen hyvin kattamaan koko Satakunnan alue. Huittinen on yksi keskuksista. Kuitenkin näistä keskuksista on riisuttu olennaisia palveluita pois, eikä toteudu laaja palvelu, saati yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa. Suurena ongelmana ovat myös hallinnon kustannukset.

Näiden korjaamiseen tarvitsemme hallintoon ja hyvinvointialueelle osittain uusia henkilöitä sekä kokonaisvaltaista osaamista eri osa-alueilta. Näin voimme myös vähentää tai lopettaa kokonaan konsulttipalveluiden käytön.

Henrik Öling liike nyt eläkeläinen, freelancer

Terveydenhuollon hoitoon pääsyssä on parannettavaa. ihmisten todellinen hoitoonpääsyn tarve on tiedostettava. Kaikilla on oikeus samanarvoiseen hoitoon.

Perusterveyden hoitotakuuksi yksi viikko, se edellyttää omalääkärimallin käyttöönottoa. Omalääkärimallilla tehostaa perusterveydenhuoltoa niinkin, että hoitopaikka ja hoitoonpää- sy varmistuvat heti ja tarpeen mukaan niin, että ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa nopeasti ja oikea-aikaisesti. Nopeaa hoitoa ja korkeatasoista palvelua varmistetaan myös hoitojonojen purkamisella ja resurssien valvomisella.

Kristillisdemokraattien ehdokkaat Samuel Koivisto (vas.), Elias Rantanen ja Susanna Rantanen.

Samuel Koivisto kristillisdemokraatit ohjelmistokehittäjä

Nopeasti tehdyt suuret muutokset ovat johtaneet virkamiesjohdon ja työntekijöiden väliseen luottamuspulaan. Työntekijöiden tyytymättömyys on hyvin huolestuttavaa, heitä ei ole varaa menettää.

Aluevaltuutettujen tulee olla hyvin perillä alueen tapahtumista, jotta voidaan tehdä luottamusta rakentavia päätöksiä. Askelia oikeaan suuntaan on jo otettu: muutosjohtamisen tilasta tehty selvitys ja virkamiesjohdon tueksi perustettu poliittinen ohjausryhmä. Työntekijöiden ja virkamiesjohdon kanssa on keskusteltava säännöllisesti, osapuolten näkemyksiä kuunnellen. Kunnioittavalla keskustelukulttuurilla rakentuu ilmapiiri, jossa vaikeatkin päätökset on helpompi hyväksyä.

Elias Rantanen kristillisdemokraatit laivanrakentaja hitsaaja

Haasteina talouden tasapainottaminen ja palveluiden järjestäminen. Ikääntyvä väestö tarvitsee paljon palveluita, mikä luo paineita. Vastaanotto- ja leikkausjonot kasvaneet, osin koronan ja henkilöstöpulan takia. Sata-alueen johtajan eroaminen aiheuttaa epävarmuutta organisaatiossa.

Muutosohjelmalla tulisi kehittää palveluiden yhdenvertaisuutta, vaikuttavuutta ja saatavuutta. Monitasoista byrokratiaa tulisi keventää ja toimitilojen käyttöä tehostaa. Terveyskeskusyksiköissä tulisi varmistaa varhainen hoitoonpääsy. Sei ei sulje pois sosiaali- ja kriisipalvelutoiminnan keskittämistä yhteen yksikköön, jonka yhdestä numerosta asiakkaat läpi vuorokauden tavoittavat päivystyksen.

Susanna Rantanen kristillisdemokraatit lähihoitaja, vanhustyö

Ongelma on resurssien kohdentaminen ja tasavertaisten palveluiden tarjoaminen kunnasta riippumatta. Palvelumaksut ovat valtakunnallisesti kärkipäässä, poliklinikkamaksut ovat nousseet pilviin. Moneltako jäävät väliin poliklinikkakäynnit, kun taloudelliset tai henkiset resurssit eivät riitä Porin reissuun? Huoli eläkeläisten pärjäämisestä on kova.

Lähtisin kohdentamaan resursseja uudelleen ylhäältä käsin tai kartoittamaan sitä. Tarvitaanko kaikkia virkoja? Esimerkiksi viestintäpäälliköllä on viisi viestintäasiantuntijaa samaan aikaan, kun vanhusten hoidossa hoitajamitoitusta pienennetään ja kotihoidon pääsy kriteerejä tiukennetaan.

Sdp:n ehdokkaat Aila Hänninen (vas.), Katja Leino-Murtojärvi ja Susanne Varjokumpu.

Aila Hänninen sdp Perushoitaja, jalkojenhoidon at

Suurin ongelma on riittämätön rahoitus, mikä on johtanut merkittäviin säästötoimiin. On jouduttu tekemään muutoksia palvelutuotantoon ja palveluverkkoa on supistettu- Palveluja on hajautettu sen vaikuttavuutta arvioimatta.

Korjauskeinoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tiiviimpi yhteistyö, tavoitteena perusterveydenhuollon vahvistaminen. Ennaltaehkäisevään ja oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn on panostettava. Yhteisillä käytännöillä, henkilöstön osaamisen täyspainoisella hyödyntämisellä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisella säästetään rahaa ja luodaan kestävää pohjaa taloudelle.

Katja Leino-Murtojärvi sdp luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri

Suurin ongelma on, että uudistus tehtiin liian myöhään. Terveydenhuolto on ollut jo pitkään kriisissä. Uudistus oli pakko tehdä, mutta järjestelmässä on paljon parannettavaa. Resurssit pitää kohdentaa oikein ja katsoa asioita ihmisten näkökulmasta, sen pitää koskea sekä potilaita että henkilökuntaa.

Perusterveydenhoitoon olisi satsattava merkittävästi. Omahoitaja- ja omalääkärimalli ovat mielekäs tapa turvata hoitoonpääsy. Rahoitusmallia on kehitettävä, on nähtävä merkittävä arvo sillä, että ennaltaehkäisyllä voidaan monta asiaa tehdä kustannustehokkaasti pitkällä tähtäimellä. Lähipalvelut on turvattava, muita terveydenhuollon muotoja on käytettävä tarkoituksenmukaisesti.

Susanne Varjokumpu sdp kotihoidon esihenkilö

Hyvinvointialueen suurimpia haasteita ovat talouden kestävyys ja resurssipula, mikä kuormittaa henkilöstöä ja heikentää palveluiden laatua.

Hallinnon tehokkuus on tärkeää, ja ylimmän johdon tehtäviä on karsittava. Valtion rahoitusmallia on kehitettävä alueiden tarpeiden mukaan, ja ennaltaehkäisyyn on panostettava. Kolmannen sektorin roolia on vahvistettava. Tarvitsemme osaavaa henkilöstöä ja parempia työoloja. Omalääkäri- ja omahoitajamallia on laajennettava, ja kiireettömään hoitoon on päästävä kahdessa viikossa.

Jutussa puolueet ovat siinä järjestyksessä, jonka aluevaalien keskusvaalilautakunta on arponut.