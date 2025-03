Kolme kiikkalaista kaupunginvaltuutettua ei enää ehdolla – keikyäläisistä kaikki yrittävät uudelleen

Joulukuussa 2020 juhlittiin silloisen Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Ulla Yli-Hongiston muotokuvan julkistusta. Muotokuva oli silloin otettu myös hänen puheenjohtajaedeltäjästään, keskustan Pauli Pietilästä. Yli-Hongisto ei enää asettunut ehdolla. Vammalalaistunut kiikkalainen Pietilä sen sijaan on ehdolla. Arkistokuva: Sastamalan kaupunki

Minna Karru

Istuvista kiikkalaisista ja keikyäläisistä Sastamalan kaupunginvaltuutetuista kolme ei enää asettunut ehdolle. Paikkansa jättävät keskustan kiikkalainen Ulla Yli-Hongisto sekä perussuomalaisten kiikkalaiset Janne Prihti ja Sari Henriksson.

Prihti on tällä hetkellä myös kaupunginhallituksen jäsen sekä sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja. Henriksson on ympäristölautakunnan jäsen.

Neljä vuotta sitten valtuustoon valittiin kaikkiaan viisi keikyäläistä ja viisi kiikkalaista. Yksi heistä, keskustan Pauli Pietilä, on sittemmin muuttanut Sastamalan Vammalaan.

Poisjäävistä eniten ääniä sai Prihti, hän oli 318 äänellä Sastamalan ääniharavalistan kuudes. Yli-Hongisto sai 167 ääntä ja Henriksson 68. Yli-Hongisto oli keskustan listalla neljänneksi eniten ääniä saanut.

Keikyäläisiä ehdokkaita on puolueiden listoilla yhteensä 16. Kiikkalaisten ehdokkaiden lukumäärä on 14.

Keskustan 38 ehdokkaasta keikyäläisiä on neljä ja kiikkalaisia kolme. Kokoomuksella on 29 ehdokasta, joista neljä on keikyäläistä ja kaksi kiikkalaista.

Sdp:n 35 ehdokkaasta kaksi on keikyäläistä ja kolme kiikkalaista. Vasemmistoliiton 13 ehdokkaan joukossa on neljä keikyäläistä eikä yhtään kiikkalaista.

Perussuomalaisten 17 ehdokkaasta kaksi on Keikyästä ja kaksi Kiikasta.

Vihreiden kahdeksasta ehdokkaasta on kolme kiikkalaista, eikä yhtään keikyäläistä. Kristillisdemokraattien kuudesta ehdokasta yksi on kiikkalainen.

