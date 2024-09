Kiikassa katsotaan mihin kirkko taipuu – seurakunta etsii uusia tiloja

Sari Mäkelä

Sastamalan seurakunnan toiminta Kiikan seurakuntatalolla päättyi sisäilmaongelmien vuoksi syyskuun alussa ja Keikyän seurakuntatalolla kesäkuun alussa. Korvaavia tiloja on etsitty ja etsitään parhaillaan. Syksyn toiminta on nyt käynnistynyt ja käyttöön on otettu muun muassa kirkkoja.