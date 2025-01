Keikyän ja Kiikan äänestyspaikat selvillä

Pauliina Vilenius

Sastamalan kaupunginhallitus on päättänyt, että vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien yhtenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Äetsän kirjasto. Ennakkoäänestysaika on 2.–8. huhtikuuta. Äetsän kirjaston äänestyspaikka on avoinna keskiviikkona 2. ja tiistaina 8.4. kello 10–18.

Aiemman käytännön mukaisesti Sastamalan kaupunki huolehtii itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Kevään vaaleissa käytössä on jälleen myös drive in -äänestys K-Market Vammalan parkkipaikalla.

Varsinaisena vaalipäivänä 13.4. entisen Äetsän kunnan alueen äänestyspaikkoja ovat Keikyässä edelleen Äetsän kirjasto ja Kiikassa Äetsän koulu.