Sastamalassa kuntavaaliehdokkaita parikymmentä edellisvaaleja vähemmän

Edellisissä vaaleissa suomalaiset valitsivat presidenttiä. Keikyän äänestysalueella olivat silloin toimitsijoina Raimo Kinnari (takana vas.), Erkki K. Mäkinen, Hannu Suomela, Merja Friman (edessä vas.), Timo Raunio ja Paula Peurala. Arkistokuva: Sari Mäkelä

Pauliina Vilenius

Sastamalassa eniten kuntavaaliehdokkaita on keskustalla. Ehdokkaita on 38, viisi enemmän kuin vuoden 2021 vaaleissa.

Seuraavaksi eniten ehdokkaita on sdp:llä, joka on kasvattanut ehdokasmääräänsä edellisistä vaaleista 9 nimellä. Nyt ehdokkaita on 35.

Kokoomuksella on 29 ehdokasta, kun viime vaaleissa nimiä kertyi 34. Kokoomus on vaaliliitossa RKP:n kanssa, jolla on yksi ehdokas.

Eniten laskua on perussuomalaisten ehdokkaiden määrässä. Vuonna 2021 puolue asetti peräti 41 ehdokasta, tänä vuonna nimiä on 17.

Vasemmistoliitto on kasvattanut ehdokasmääräänsä neljällä yhteensä 13 nimeen.

Kristillisdemokraattien ja vihreiden listalla on hienoista laskua. Kd:n ehdokkaiden määrä on laskenut yhdestätoista kuuteen, vihreillä ehdokkaita oli vuonna 2021 yksitoista, nyt 8.

Yhteensä ehdokkaita on 147. Neljän vuoden takaisissa vaaleissa ehdokasmäärä oli 164.

