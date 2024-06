Vampulan VPK ponnisti uimapaikan kuntoon Rutavalla

Ranta odotti vielä perjantaina uimakauden avausta.

Joonas Sillanpää

Vampulan VPK on kunnostanut uimarannan Rutavalla. Uimapaikalle on tehty hiekkaranta ja rakennettu grillipaikka sekä varastorakennus. Rantaan on tehty kunnollinen parkkipaikka, tontin nurmikkoalueita ja kulkuväyliä on muotoiltu ja vanha laituri on saanut maalia pintaan. Rannan turvallisuusasioihin on kiinnitetty huomiota muun muassa merkitsemällä rannan läheisyydessä, joessa olevia kiviä.

Laiturin päästä kelpaa pulahtaa Loimijokeen.

VPK:n jäsenistön talkoovoimin tapahtunut kunnostustyö on loppusuoralla. Vampulan VPK:n puheenjohtaja Eero Tammen mukaan viimeisetkin viilaukset olisi tarkoitus olla valmiina ennen Vampula-viikon alkua. Kaikki on sujunut Tammen mukaan lähes tavoitteellisesti.

–Myöhäinen kevät viivästytti vähän projektia ja jotain pieniä yllätyksiä on tullut. Kellään meistä ei ole aiempaa kokemusta tällaisesta, niin pieniä lainsäädännöllisiä juttuja on ollut, jotka ovat vaatineet perehtymistä, kertoo Tammi.

Uimaranta ennen kunnostuksen aloittamista kesällä 2023. Kuva: Sari Mäkelä

Taloudellista helpotusta projektille on saatu esimerkiksi Säästöpankkisäätiön avustuksella. Myös Joutsenten reitiltä on tullut hankkeelle puoltava rahoituspäätös, joka toistaiseksi odottaa ely-keskuksen lopullista päätöstä. Loput rahoituksesta jää yhdistyksen varoista katettavaksi. Tammen mukaan myös kunnostuksessa tarvittujen ostopalveluiden suhteen on saatu avustusta yrittäjiltä talkootyön muodossa.

–Paikalliset yritykset ovat suhtautuneet myötämielisesti, kun on tarvittu heidän palveluitaan, Tammi muotoilee.

Kunnostus on ollut iso ponnistus Vampulan VPK:lle sekä työnsä puolesta, että taloudellisesti. Kun työ on yhteiseksi hyväksi tehty on yhdistyksellä tietenkin toiveena, että paikkaa kohdeltaisiin hyvin.

Tällä tulipaikalla ehdittiin tehdä tihutöitä jo paljon ennen rannan käyttöönottoa.

–Toivotaan että pysyy kunnossa. Jos siellä jotain ilkivaltaa tehdään, eikä syyllisistä ole tietoa, menee kustannukset yhdistyksen kukkarosta. Ilkivaltaa ehti jo tapahtuakin, mutta silloin selvittiin vähällä.

Tammi viittaa kesäkuun alussa Vampulassa sattuneeseen ilkivaltatapaukseen: Vandalismia Vampulassa – "Töhrimisestä koituu lisäkustannuksia ja -työtä"

