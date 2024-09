Yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia törmäytetään Future Talents -tapahtumissa

Kuvituskuva: Pixabay

Kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostuneille työnantajille ja kansainvälisille osaajille järjestetään syys-lokakuussa neljä Future Talents -törmäytystilaisuutta eri puolilla Satakuntaa. Huittinen avaa tilaisuuksien sarjan 30.9.

–Tavoitteena on saada satakuntalaiset työnantajat ja kansainväliset osaajat kohtaamaan. Samalla haluamme madaltaa paikallisten työnantajien kynnystä kansainvälisiin rekrytointeihin. Tärkeä osa tilaisuuksia on lisätä työnantajien tietoisuutta saatavilla olevista kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluista, kehittämisasiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi Satakunnan ely-keskuksesta toteaa ely-keskuksen tiedotteessa.

Kansainvälisen rekrytointinsa kokemuksia Future Talents -tilaisuuksissa esittelevät huittislainen Mattilan marjatila sekä Satakunnan Osuuskauppa, Unico Finland ja Alfa Laval Aalborg.

–Ohjelmassa on myös keskusteluryhmiä, joissa pureudutaan kansainvälisen rekrytoinnin teemoihin, kuten suomalaiseen työkulttuuriin, suomen kielen taidon merkitykseen, kansainvälisten osaajien työelämäodotuksiin sekä siihen, mikä on paras tapa tehdä vaikutus suomalaiseen työnantajaan. Tilaisuuksien viimeinen osio on saajien ja työnantajien pikatreffit, Kallioniemi kertoo.

Maksuttomien tilaisuuksien kielinä ovat suomi ja englanti

Törmäytystilaisuudet toteuttaa Ponte Oy yhteistyössä Satakunnan ely-keskuksen, Satakunnan te-toimiston, Huittisten, Kankaanpään, Porin ja Rauman kaupunkien, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä Satakuntaliiton kanssa.

Tilaisuudet ovat osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

IN ENGLISH Companies and international talents meet at Future Talents events